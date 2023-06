Was schadet dem Herzen am meisten?

1 „Von allen Risikofaktoren für Gefäßerkrankungen und Herzinfarkt hat Rauchen die größte Bedeutung“, schreibt die deutsche Herzstiftung. Foto: dpa

Rauchen, Alkohol, schlechte Ernährung, wenig Bewegung: Die größten Risiken für eine Herzerkrankung überraschen wenig.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Kreis Esslingen - Unser westlicher Lebensstil bietet nicht nur Versuchungen und Bequemlichkeiten – er macht Herzkrankheiten auch wahrscheinlicher. Und damit ist nicht zu spaßen: Mehr als 207 000 Menschen sterben der deutschen Herzstiftung zufolge jedes Jahr in Deutschland an Herzkrankheiten. Dabei geht es meist weniger um angeborene Herzfehler als um sogenannte Zivilisationskrankheiten. Darunter ist die Koronare Herzkrankheit die häufigste Todesursache in den westlichen Industrieländern. Die Blutgefäße verengen sich durch Ablagerungen (Arteriosklerose), bis der Herzmuskel nicht mehr genug sauerstoffreiches Blut erhält. Weitere Folgen können Herzinfarkt, Herzschwäche und Herzrhythmusstörungen sein. Welche Risikofaktoren es gibt und was es zu vermeiden gilt.