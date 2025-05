Karate Kid: Legends: Schlaumacher zur Fortsetzung von Cobra Kai

1 Kung-Fu-Wunderkind Li Fong (Ben Wang) in "Karate Kid: Legends". Foto: CTMG/Sony Pictures Entertainment/Jonathan Wenk

Am 29. Mai startet "Karate Kid: Legends" in den deutschen Kinos. Der Kampfkunst-Film bringt erstmals Ralph Macchio und Jackie Chan zusammen auf die Leinwand - und vereint die Welten von Karate und Kung Fu.











Mr. Miyagi (Pat Morita, 1932-2005) trainiert den Außenseiter Daniel LaRusso (Ralph Macchio, 63) in Karate. So simpel und bestechend einfach kam einst die Handlung des Kultfilms "Karate Kid" aus dem Jahr 1984 daher. In der Zwischenzeit ist viel passiert in einem der beliebtesten Kampfkunst-Franchises aus der Kino- und Serienwelt. Insgesamt fünf "Karate Kid"-Filme und die Netflix-Serie "Cobra Kai" erschienen - und erweiterten den "Karate Kid"-Kosmos bis in die chinesische Hauptstadt Peking.