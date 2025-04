Karate Kid: Legends: Jackie Chan und Ralph Macchio in neuem Trailer

Foto: © 2024 CTMG, Inc. All Rights Reserved

Der erste Trailer zu "Karate Kid: Legends" hatte im Dezember 2024 das Gipfeltreffen von Ralph Macchio (63) und Jackie Chan (71) schon angeteasert. Der neue Clip verrät etwas mehr zu der Figur des Li (Ben Wang, 25), die neben den "Karate Kid"-Legenden Macchio und Chan im Zentrum des Kampfkunstspektakels stehen wird.

"Meine Mutter will, dass wir alles hinter uns lassen", sagt Li zu Beginn des Videos zu Jackie Chans Mr. Han. Der Junge zieht mit seiner Mutter von China nach New York. Wie der Trailer suggeriert, fällt es ihm schwer, sich an sein neues Umfeld im Big Apple zu gewöhnen.

"Zwei Äste. Ein Baum": Kung Fu trifft Karate

Neue Freunde findet er nur schwer, bis er Mia (Sadie Stanley) kennenlernt. In der Straßenbahn gerät er mit einem gewissen Connor (Aramis Knight) aneinander, mit dem er sich dann auf dem Schulhof prügelt.

Gegen das Karate-Ass Connor hat Ben keine Chance. Schließlich hat ihn Mr. Han nur in Kung Fu unterrichtet. Der Lehrer fliegt nun in die USA, um Daniel LaRusso (Macchio) dafür zu gewinnen, Ben Karate beizubringen. "Du hast Kung-Fu-Grundlage", sagt Mr. Han, "und die ergänzen wir mit Karate" fügt Daniel-San an. Der Satz "Zwei Äste. Ein Baum" bildet die leitende Metapher des Films. Ansonsten gibt es wie im ersten Trailer Kampfkunst pur, auch wenn sich Jackie Chan noch etwas zurückhält.

In "Karate Kid: Legends" treffen, um im Bild zu bleiben, erstmals die beiden Hauptäste des Kampfkunst-Franchise aufeinander. Ralph Macchio spielte in den "Karate Kid"-Originalfilmen ab 1984 die Hauptrolle, in der Sequel-Serie "Cobra Kai" kehrte er 2018 zurück. Jackie Chan spielte im Reboot von 2010 den Mentor des neuen Karate Kid Jaden Smith (26).