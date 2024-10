Karate-WM in Japan: Ein junger Stuttgarter kämpft für seinen Traum

1 Eine Leidenschaft fürs Leben: Jamal Afful praktiziert Karate seit er fünf Jahre alt ist. Foto: Günter Bergmann

Der 18-jährige Jamal Afful ist bereits Träger des ersten Dan und reist als fünfmaliger deutscher Jugendmeister nach Asien. Was ihn dort erwartet, wie Karate sein Leben prägt und welche Ambitionen er bei der WM hat.











Der Kiai ist ein Kampfschrei, dessen Geschichte bis in die Gründerzeit der alten japanischen Kampfkünste zurückreicht. Er soll Stärke demonstrieren und das eigene Selbstbewusstsein mit dem Körper in Einklang bringen. Der Schrei ertönt unter anderem im Dojo Degerloch, wo ein junger Meister und Träger des ersten Dan die alte Kampfkunst trainiert und selbst unterrichtet: Jamal Afful, ein 18-jähriger Stuttgarter, für den ein Traum in Erfüllung geht: Die Teilnahme an der Karate-Weltmeisterschaft in Japan.