1 Der Unfall führte laut Polizei zu großem Rückstau. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa/Carsten Rehder

In Ludwigsburg kommt es zu einem Unfall, der eine verletzte Person und hohen Sachschaden fordert. Er zieht am Dienstag einen langen Stau nach sich.

Ludwigsburg - Am Dienstag ist es in Ludwigsburg gegen 15:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen gekommen, der eine verletzte Person forderte. Wie die Polizei berichtet, stockte der Verkehr in der Marbacher Straße in Fahrtrichtung Neckarweihingen, weshalb hier nur sehr langsam gefahren werden konnte. Das bemerkte ein 48-jähriger Ford-Fahrer mutmaßlich zu spät und fuhr auf den vor ihm fahrenden 40 Jahre alten VW-Lenker auf. Dessen Fahrzeug wird durch den Aufprall auf die vor ihm fahrende 43-jährige Mini-Lenkerin geschoben.

Durch den Unfall wurde der 40-Jährige leicht verletzt. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 17.000 Euro. Aufgrund des Unfalls war die Fahrbahn in Richtung Neckarweihingen kurzzeitig blockiert. Der ankommende Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeführt, trotzdem entstand ein erheblicher Rückstau.