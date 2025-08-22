1 Fernzüge können wieder in Heidelberg halten. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Manfred Segerer

Über 24 Stunden konnten Fernzüge nicht am Heidelberger Hauptbahnhof halten, auch der Regionalverkehr war beeinträchtigt. Ein Stellwerk war kaputt. Jetzt ist die Störung behoben.











Einen Tag nach einer Störung ist das kaputte Stellwerk des Heidelberger Hauptbahnhofes repariert und die Züge können wieder normal fahren. Seit 13.30 Uhr würden Fernzüge wieder am Hauptbahnhof sowie am Bahnhof Wiesloch-Walldorf halten, wie eine Bahnsprecherin sagte. Auch der Regionalverkehr sei von der Störung betroffen gewesen – jetzt laufe der Verkehr auf der Strecke wieder.