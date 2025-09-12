Kaputtes Stellwerk in Heidelberg: Strompanne bei der Bahn mit massiven Folgen

Nach einer Großstörung im Heidelberger Stellwerk regt sich Unmut von Fahrgästen, die sich über die Dauer der Auswirkungen nicht genug informiert fühlten. Was sagt die Deutsche Bahn?
Für viele Fahrgäste ist eine Großstörung im Heidelberger Stellwerk am Donnerstag ein Desaster gewesen: Fast vier Stunden lang hatte dort ab dem Vormittag ein Defekt an der Stromversorgung einen der wichtigsten Bahn-Knotenpunkte in Baden-Württemberg komplett lahm gelegt. Dies war eine der folgenreichsten Stellwerks-Pannen in Deutschland in diesem Jahr.