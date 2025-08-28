War es ein Unfall oder eine Szene aus dem Film? Bei den Dreharbeiten zu "Der Teufel trägt Prada 2" ist Anne Hathaway auf einer Treppe gestürzt. So reagierte die Schauspielerin.
Stand das im Drehbuch oder war es ein Unfall? Anne Hathaway (42) hat am Set von "Der Teufel trägt Prada 2" für einen kleinen Schreckmoment gesorgt. Bei den Dreharbeiten, die vor wenigen Wochen in New York City begannen, stolperte sie offenbar wegen eines kaputten Schuhs. Bilder zeigen, wie die Schauspielerin auf einer Treppe das Gleichgewicht verliert und stürzt.