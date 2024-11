Kaputte Aufzüge in Freiberg: Warum war der Fahrstuhl so lange außer Betrieb?

1 Kaputte Aufzüge haben in Freiberg für Verdruss gesorgt – hier ein Symbolbild. Foto: Iris Frey

Drei Monate lang war ein Aufzug im Kafkaweg 8 in Freiberg kaputt und verursachte bei Bewohnern Verdruss. In der vergangenen Woche gab auch noch der zweite Aufzug auf. Was heißt das für die Bewohner?











Link kopiert



Die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses Kafkaweg 8 in Freiberg konnten seit vergangener Woche nur noch über eine Treppe in ihre Wohnungen. Keine einfache Situation, denn in dem Haus wohnen auch Schwerbehinderte, die nicht mehr gut zu Fuß sind. Auf Nachfrage erklärt die SWSG-Sprecherin Saskia Bodemer-Stachelski, dass in dem Gebäude einer der beiden Aufzüge im September aufgrund eines defekten Frequenzumrichters ausgefallen sei. „Unser Aufzugsmanagement hat unmittelbar die entsprechende Wartungsfirma beauftragt. Die Beschaffung der Ersatzteile hat leider einen längeren Zeitraum beansprucht“, erläutert sie. Mittlerweile sei der Fahrstuhl wieder instandgesetzt, allerdings ist nun am 5. November der zweite Aufzug ausgefallen. Auch hier wurde nach Unternehmensangaben umgehend eine Reparatur beauftragt.