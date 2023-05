7 Check-in: eine Nacht im Raumschiff Area 24/7 Foto: Matthias Ring

Karlsruhe - Eine Übernachtung auf zwei Quadratmetern? Bislang nur in Asien verbreitet und dort vor allem in Japan, wo 1979 das erste Kapselhotel eröffnet wurde, kennt man die platzsparende und pragmatische Unterbringung für die Nacht in Europa kaum – und in Deutschland gar nicht. In Karlsruhe aber läuft seit einem halben Jahr der Testbetrieb eines Prototyps. Area 24/7 heißt das erste Kapselhotel Deutschlands, das in der Kaiserstraße in einem wenig attraktiven Teil der City liegt. Wenn eines Tages die vorbeiratternde Straßenbahn einer U-Bahn gewichen ist, soll auch dieser Stadtteil eine Aufwertung erfahren.