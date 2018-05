Kappelbergtunnel Stau nach Tunnelsperrung

Von wei 07. Mai 2018 - 15:42 Uhr

Im Kappelbergtunnel hat es einen Unfall gegeben (Symbolbild). Foto: Phillip Weingand / STZN

In Fahrtrichtung Waiblingen hat es am Montagnachmittag einen Unfall gegeben. Der Tunnel wurde einseitig gesperrt, es bildete sich ein kilometerlanger Stau. Seit 16 Uhr ist die Strecke wieder freigegeben.

Fellbach - Der Kappelbergtunnel ist am Montagnachmittag wegen eines Unfalls in einer Richtung gesperrt worden. Laut der Polizei ereignete sich um kurz vor 15 Uhr auf dem linken Fahrstrreifen ein Unfall. Der Tunnel wurde in einer Richtung gesperrt, deswegen bildete sich laut einem Sprecher ein vier Kilometer langer Stau. Um kurz nach 16 Uhr wurde die Strecke wieder freigegeben – „der Stau löst sich jetzt langsam auf“, so ein Sprecher.

Weitere Details zum Unfall sind derzeit nicht bekannt, sie werden in Kürze ergänzt.