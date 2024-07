Kappelbergtunnel muss saniert werden: Politiker fordern bessere Information – Regierungspräsidium reagiert

1 Die letzte Sanierung des Tunnels ist 20 Jahre her. Weil der Tunnel nicht die geltenden Sicherheitsstandards erfüllt, muss ein Rettungsstollen gebaut werden. Die Vorarbeiten laufen. Foto: her

In einem Brief an die Regierungspräsidentin fordern Landes- und Bundespolitiker zusätzliche Antworten zur Sanierung des Tunnels an der B14 . Es geht um die Informationspolitik, Notwendigkeit und Sicherheit der anstehenden Bauarbeiten.











Die FDP hat in Sachen Kappelbergtunnel nachgebohrt und bei Regierungspräsidentin Susanne Bay um tiefer gehende Informationen gebeten: „Wir brauchen eine bessere Aufklärung der betroffenen Grundstücksbesitzer, aber auch der ganzen Fellbacher Bevölkerung über die am Kappelbergtunnel geplanten Arbeiten“, sagen die beiden FDP-Landtagsabgeordneten Jochen Haußmann, Julia Goll sowie der Fellbacher FDP-Bundestagsabgeordnete Stephan Seiter. In einem Brief haben sie sich an die Regierungspräsidentin Susanne Bay gewandt, der die noch offenen Fragen auflistet.