Kappelbergtunnel gesperrt: Wie, bitte, geht’s ins Stadion? – VfB-Fans droht Stau-Chaos vor Bayern-Duell

Der Saisonstart mit dem Test gegen Bologna und dem Supercup-Duell gegen Bayern München droht im Verkehrschaos zu versinken – weil auf Schiene und Straße wenig gehen wird.
Es ist nur ein Gerücht, dass sie beim VfB für Fußballfans aus dem Rems-Murr-Kreis zum Eintrittsticket künftig auch eine Wanderkarte mit den schönsten Routen über den Schurwald ausgeben. Auch die Empfehlung, vor dem nächsten Heimspiel doch lieber schon am Vortag anzureisen und wegen der aktuellen Verkehrssituation vorsorglich in einem Hotel in Stadionnähe zu übernachten, hat der Verein bisher nicht gemacht.