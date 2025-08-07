Kappelbergtunnel gesperrt: Wie, bitte, geht’s ins Stadion? – VfB-Fans droht Stau-Chaos vor Bayern-Duell

Der Saisonstart mit dem Test gegen Bologna und dem Supercup-Duell gegen Bayern München droht im Verkehrschaos zu versinken – weil auf Schiene und Straße wenig gehen wird.

Es ist nur ein Gerücht, dass sie beim VfB für Fußballfans aus dem Rems-Murr-Kreis zum Eintrittsticket künftig auch eine Wanderkarte mit den schönsten Routen über den Schurwald ausgeben. Auch die Empfehlung, vor dem nächsten Heimspiel doch lieber schon am Vortag anzureisen und wegen der aktuellen Verkehrssituation vorsorglich in einem Hotel in Stadionnähe zu übernachten, hat der Verein bisher nicht gemacht.

Doch gefragt haben wird sich mancher Besucher schon, wie um alles in der Welt man gerade eigentlich nach Bad Cannstatt kommen soll. Beim öffentlichen Nahverkehr sorgt die sommerliche Sperrung der S-Bahn-Stammstrecke für Verwicklungen. Und wer mit dem Auto anreisen will, steht in diesen Wochen spätestens in Fellbach wegen des maroden Stadttunnels im Stau.

Im Stop-und-Go-Tempo quält sich der Verkehr durch Fellbachs Stadtmitte

Weil frühestens Ende August geprüft werden kann, wie der Rostfraß an Lüftungstechnik und Beleuchtung behoben werden soll, geht aktuell nichts mehr – statt durch den unterirdischen Bypass zu rollen muss sich der Durchgangsverkehr bis zur Reparatur der Schäden im Stop-and-Go-Tempo durch die Stadtmitte quälen. Zu allem Übel wird ausgerechnet in dieser Phase nun auch der Kappelbergtunnel mehrfach komplett für den Verkehr gesperrt. Wegen der Erneuerung der komplett veralteten Betriebstechnik ist die von knapp 100 000 Fahrzeugen täglich genutzte Röhre an zwei Wochenenden im August dicht – was erwartungsgemäß nicht nur auf der B14 selbst erhebliche Auswirkungen auf den Verkehr nach sich ziehen wird.

Deniz Undav im Spiel gegen Celta de Vigo: Wer den Anpfiff nicht verpassen will, muss frühzeitig los. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Kep

Geplant ist die erste Sperrzeit für den Kappelbergtunnel von Donnerstag, 7. August (21 Uhr), bis Montag, 11. August (5 Uhr). Beim VfB steht just in dieser Phase das Testspiel gegen den FC Bologna auf dem Programm. Der Leistungs-Check für Woltemade, Undav und Co. soll am Samstag, 9. August, um 20.30 Uhr angepfiffen werden – falls die Zuschauer bis zum Start der Partie auch ihre Sitze eingenommen haben.

Gerechnet wird bei der Generalprobe vor dem Saisonstart mit annähernd 40 000 Besucherinnen und Besuchern in der MHP-Arena, bis Dienstag waren nach Vereinsangaben bereits 35 000 Tickets für das prestigeträchtige Duell zwischen dem deutschen und dem italienischen Pokalsieger verkauft.

Noch größere Probleme sind im Supercup gegen Bayern München zu erwarten

Noch größer wird das Interesse beim Pflichtspiel-Auftakt eine Woche später sein. Am 16. August reist Bayern München zum Supercup zwischen Meister und Pokalsieger nach Stuttgart. Anpfiff ist ebenfalls um 20.30 Uhr, das Stadion fraglos ausverkauft. Und VfB-Fans aus dem Rems-Murr-Kreis sollten spätestens für diese Partie über eine geeignete Reiseroute nachdenken, wenn sie Tore, Tricks und Trubel nicht verpassen wollen. Denn erneut ist auch am Supercup-Wochenende der Kappelbergtunnel gesperrt, diesmal von Freitag, 15. August (21 Uhr), bis Montag, 18. August (5 Uhr).

Dass vor und nach dem Spiel rund um die Stuttgarter Arena auch die Umleitungsrouten über die Mercedesstraße und die Benzstraße überlastet und nur eingeschränkt nutzbar sein werden, liegt bei fünfstelligen Zuschauerzahlen auf der Hand. Doch auch die Empfehlung aus dem Waiblinger Landratsamt, nach Möglichkeit auf den öffentlichen Nahverkehr auszuweichen, hat ihre Tücken. Denn wegen der Digitalisierung der S-Bahn-Stammstrecke kann auch auf der Schiene von Normalbetrieb keine Rede sein.

Zwar verkehrt die Linie S2 zwischen Schorndorf und dem Stuttgarter Hauptbahnhof, die Haltestellen an der Nürnberger Straße und am Sommerrain aber entfallen. Die für Menschen aus dem Rems-Murr-Kreis ebenso zentral wichtige S3 ist nur zwischen Backnang und Fellbach unterwegs. Als Ersatz gibt es einen Busverkehr, der alle 30 Minuten zwischen Bad Cannstatt und Fellbach pendelt und die beiden per Schiene nicht erreichbaren Stationen Sommerrain und Nürnberger Straße anfährt.

Wer zu den Heimspielen der Jungs mit dem roten Brustring will, könnte auch das zu erwartende Stau-Chaos in Kauf und die Stadtbahn in Fellbach nehmen – wenn die Kapazität reicht, um ein Stadion mit Zuschauerinnen und Zuschauern zu befüllen. Oder er steigt aufs Fahrrad um – da gibt es ausreichend Strecken, um in Richtung Landeshauptstadt zu rollen.

Der Rems-Murr-Kreis jedenfalls betont, dass an der Sperrung des Kappelbergtunnels kein Weg vorbeiführt. Die Sicherheitstechnik in der Verkehrsröhre stammt größtenteils aus dem Jahr 2005, ist mittlerweile also zwei Jahrzehnte alt. „Zentrale Systeme wie Steuerungs- und Verkehrsrechner, Funkeinrichtungen sowie die Leittechnik sind in ihrer Funktionstüchtigkeit eingeschränkt. Ersatzteile sind nur noch schwer oder gar nicht mehr verfügbar. Dies bedeutet ein erhöhtes Risiko für Störungen“, heißt es im Landratsamt.

Im laufenden Betrieb, so die Straßenbauplaner, sei der Austausch nicht zu bewerkstelligen gewesen. Der Umfang der Arbeiten – inklusive des Austauschs zentraler Rechneranlagen, Verbindungen und Steuerleitungen – mache eine komplexe und umfassende technische Neuinstallation erforderlich. „Das kann nur bei komplettem Stillstand des Verkehrs sicher und effizient durchgeführt werden“, betont der Rems-Murr-Kreis.

Die nächste Baustelle im Kappelbergtunnel steht im Sommer 2026 an

Die nächste Baustelle übrigens steht im Kappelbergtunnel schon fest. Im Sommer 2026 ist der Austausch der Videoüberwachungssysteme sowie der elektroakustischen Anlagen für Lautsprecherdurchsagen vorgesehen.

Wenn es gut läuft, stimmen die Straßenbauer ihre Termine dann vielleicht auf den Spielplan des VfB Stuttgart ab.