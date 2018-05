Kappelbergtunnel gesperrt Lkw bleibt in Tunnelröhre stecken

Von bb 08. Mai 2018 - 16:35 Uhr

Der Kappelbergtunnel ist aktuell in Richtung Stuttgart gesperrt. Foto: 7aktuell.de/Sven Adomat

Am Dienstagnachmittag ist es zu einem Unfall im Kappelbergtunnel gekommen. Ein Lkw-Fahrer war offenbar in der Tunnelröhre hängen geblieben. Der Tunnel ist aktuell in Richtung Stuttgart gesperrt.

Stuttgart - Am Dienstagnachmittag ist es gegen 16 Uhr zu einem Unfall im Kappelbergtunnel (Rems-Murr-Kreis) gekommen. Der Tunnel musste mitten im Feierabendverkehr in Richtung Stuttgart gesperrt werden.

Laut einem Sprecher der Polizei hatte der Fahrer des Lastwagens offenbar die Ausmaße seines Gefährts unterschätzt und war in der Tunnelröhre hängen geblieben. Weitere Verkehrsteilnehmer seien an dem Unfall nicht beteiligt gewesen, so der Sprecher.

Allerdings kommt es auf der B14 zu erheblichen Behinderungen im Feierabendverkehr, da der Tunnel in Richtung Stuttgart von 16 Uhr an gesperrt werden musste. Der Verkehr wird über Fellbach abgeleitet. Die Umleitung sei bereits überlastet, die Polizei rät ortskundigen Verkehrsteilnehmern, das Gebiet weiträumig zu umfahren.