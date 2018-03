Kappelbergtunnel Am Wochenende kommt die nächste Sperrung

Von fro 23. März 2018 - 16:46 Uhr

Auf der B 14 wird wieder der Fahrbahnbelag erneuert – das wird wohl für Stau sorgen. Foto: Jan Potente

Die B 14 wird von Freitagabend bis zum Montagmorgen ab der Ausfahrt Bad Cannstatt/Untertürkheim voll gesperrt. Der Verkehr wird über die alte Bundesstraße umgeleitet – es wird empfohlen, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Rems-Murr-Kreis - Noch einmal müssen sich Autofahrer, die auf der B 14 von Stuttgart in Richtung Remstal unterwegs sind, auch am Wochenende auf eine angespannte Verkehrslage einstellen. Weil die Fahrbahn zwischen dem Tunnel und dem Teiler mit der B 29 erneuert wird, muss der Verkehr von der Ausfahrt Bad Cannstatt/Untertürkheim an umgeleitet werden. Die Sperrung beginnt am Freitagabend ab etwa 19.30 Uhr und dauert voraussichtlich bis Montag, 5 Uhr.

Mehr zum Thema

Am vergangenen Wochenende war, wie berichtet, die Gegenfahrbahn dran. Heftige Staus hatten sich vor allem am Freitagabend im Feierabendverkehr gebildet, am Wochenende lief es deutlich entspannter.