3 Tradition in Stuttgart: Die Commerzbank gibt es bereits seit 111 Jahren am Schloßplatz. Foto: Commerzbank

Trotz Coronapandemie und Bundes-Notbremse haben sich die wirtschaftlichen Perspektiven in Deutschland verbessert. Wir geben in diesem Artikel einen Ausblick auf den Kapitalmarkt und zeigen auf, welche die besten Anlagestrategien sind.

Die aktuelle Lage in Deutschland ist besser als die Stimmung. Zumindest als die grundsätzliche Stimmung in der Bevölkerung. Denn während wir uns gefühlt in einem niemals endenden Corona-Lockdown befinden und viele Haushalte nach gut einem Jahr Pandemie unter einem Corona-Blues leiden, haben sich die wirtschaftlichen Perspektiven trotz Bundes-Notbremse weiter verbessert.

Ausblick auf den Kapitalmarkt

Der Dax hat sich von seinem Tiefstand bei 8.500 Punkten im März letzten Jahres auf deutlich über 15.000 Punkte erholt – neue Rekordhochs inklusive. Aber die schöne, heile Börsenwelt hat zuletzt erste Risse bekommen. Die Schwankungsintensität hat zugenommen, das Aufwärtsmoment ist ins Stocken geraten.

Johannes Kube, Niederlassungsleiter der Commerzbank Stuttgart und verantwortlich für das Wealth Management, gibt einen Ausblick auf die Entwicklung: „Die Auftragseingänge der Unternehmen klettern, die Produktion läuft ordentlich und der Konsum hält sich erstaunlich gut. Von daher haben wir unsere Wachstumserwartungen für Deutschland und die Eurozone erstmals seit einem halben Jahr wieder nach oben geschraubt. Für dieses Jahr erwarten wir für den europäischen Währungsraum nun 4,5 Prozent Wirtschaftsplus. Bei Aktien sehen wir bis zum Sommer noch moderates Kurspotenzial. Danach sollten sich Anleger auf mehr Schwankungen einstellen. Performancechancen bieten sich aber trotzdem.“

Wer in und nach der Krise richtig investiert sein will, schaut in diesen Tagen besonders auf seine Anlagestrategie. Manche Anleger setzen bei ihrer Geldanlage auf starke Dividenden, andere wiederum legen mehr Wert auf stark wachsende Unternehmen. Eine weitere Strategie zielt auf genaue Marktanalysen ab. Dabei basiert jede Anlagestrategie auf bestimmten Faktoren, die zur Bewertung von Unternehmen und den dazugehörigen Aktien herangezogen werden. Welche Strategie sich für wen eignet, kommt auf den einzelnen Anleger an.

Die richtige Anlagestrategie entscheidet

Wertpapieranlagen werden immer so optimal und effizient sein können, wie es die individuelle Risikobereitschaft zulässt. „Ohne ein gewisses Risiko lassen sich derzeit kaum ansprechende Renditen erzielen. Genauso wenig wird aber bei dem seit Jahren andauernden Niedrigzins erreicht, wenn das Geld immer in voller Höhe abrufbereit sein soll“, räumt Johannes Kube ein. Das Zusammenspiel von Sicherheit, Rendite und Verfügbarkeit mit der individuellen Risikobereitschaft und die Anlagedauer verschafft also Klarheit über die richtige Anlagestrategie

„Eine persönliche Beratung mit dem dualen Betreuungsmodell des Commerzbank-Wealth-Managements bietet hier viele Vorteile“, so der Commerzbank-Chef weiter. Bei der Commerzbank Stuttgart hat jeder Kunde mit dem Relationship Manager einen festen persönlichen Ansprechpartner an seiner Seite. Bei Bedarf stehen zudem Spezialisten aus den unterschiedlichsten Bereichen zur Verfügung. Das Wealth-Management-Team der Commerzbank Stuttgart berät mit insgesamt 33 fachkundigen Expertinnen und Experten.

Auf jeden Fall sinnvoll: Nachhaltige Vermögensanlagen

Das Erfolgsrezept bei der Geldanlage heißt in Zukunft Nachhaltigkeit. Denn nachhaltig investieren bedeutet, eine attraktive Rendite unter ökologischen, sozialen und wirtschaftskulturellen Aspekten zu erzielen. Dazu Johannes Kube: „Wir wollen ein Bewusstsein für dieses verantwortungsvolle Thema schaffen und gemeinsam mit unseren Kunden etwas verändern. Wir wissen, dass diese Veränderung nicht von heute auf morgen erfolgen kann.“

Deshalb unterstützt die Commerzbank ihre Kunden und zeigt ihnen, wie man auch über Geldanlagen und nachhaltige Investments einen zusätzlichen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz leisten kann. „Mit unserem neuen Fonds KlimaVest bieten wir Privatanlegern erstmals die Möglichkeit, direkt in nachhaltige Energieprojekte wie Windparks zu investieren. Über einen CO2-Rechner erfahren Kunden, wie viele Emissionen sie damit einsparen“, so Commerzbank-Experte Johannes Kube.

Mehr als die Hälfte der europäischen Privatanleger interessiert sich für nachhaltige Geldanlagen – dies brachte eine aktuelle Studie von Nordea Asset Management zum Vorschein. Wie genau man nachhaltig investieren kann, erläutert Commerzbank-Chefanlagestratege Chris-Oliver Schickentanz im Video.

Das sind die drei besten Anlagestrategien

Commerzbank-Experte Johannes Kube gibt einen Überblick über die Funktionsweisen:

1. Dividenden-Strategie

Bei dieser Anlagestrategie setzen Anleger auf Unternehmen, die bereits seit Jahren ihre Gewinne in Form einer Dividende an ihre Aktionäre in konstant hohen Beträgen auszahlen. Dies bewirkt eine wiederkehrende profitable Rendite für den Anleger. Wer nicht selbst nach dividendenstarken Aktien Ausschau halten möchte, kann einen ETF mit diesem Schwerpunkt wählen. Da die Anzahl von Titeln mit hohen Dividenden begrenzt ist, empfiehlt es sich, für eine breite Aufstellung im Depot weitere Wertpapiere bei der Geldanlage aufzunehmen.

2. Momentum-Strategie

Während sowohl die Dividenden- als auch die Dividendenwachstums-Strategie längerfristig ausgelegt sind, geht es bei der Betrachtung des „Momentums“ um eine Anlagestrategie, die einem aktuellen Trend folgt. Bei dieser Art der Geldanlage werden physikalisch Kurse aus der Vergangenheit mit dem aktuellen Kurs der Aktie verglichen. Hat sich das Unternehmen mit viel Schwung entwickelt, fällt es umso mehr in die Auswahlkriterien für diese Anlagestrategie. Sie kann für einige Wochen und Monate ausgelegt sein und folgt einer größeren Masse, die z. B. neue Technologien für Zukunftsmusik halten. Zur Risikostreuung eignet sich die Anwendung von Fonds und ETFs.

3. Growth Investing

Growth Investing beschreibt eine Anlagestrategie, die auf das reine Unternehmenswachstum abzielt. Dabei spielt es zunächst keine Rolle, ob das Unternehmen Gewinne erwirtschaftet und diese in Form von Dividenden an die Anleger ausschüttet. Auch Verluste sind unter dem Gesichtspunkt Wachstum denkbar. Die Firmen befinden sich häufig am Start ihrer Entwicklung und nehmen entweder eine kleine Nische ein oder erschließen einen gänzlich neuen Markt. Entsprechende Unternehmen wachsen deutlich mehr als ihre Wettbewerber. Die Rendite dieser Strategie ergibt sich langfristig aus dem reinen Kurswachstum.