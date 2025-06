Kapitalerhöhung: EnBW beschließt Milliardenspritze

1 EnBW-Chef Stamatelopoulos hatte bei den Hauptanteilseignern für die Erhöhung geworben. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Der Energiekonzern EnBW braucht viel Geld für das größte Investitionsprogramm in seiner Geschichte. Jetzt hat er eine umfangreiche Kapitalerhöhung beschlossen.











Der Energiekonzern EnBW hat eine Geldspritze in Milliardenhöhe in die Wege geleitet. Der Vorstand habe mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung in Höhe von bis zu 3,1 Milliarden Euro beschlossen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Mehr eigenes Geld würde der EnBW ermöglichen, an den Finanzmärkten an genügend Kapital für geplante Investitionen im Energiesystem zu gelangen, begründete der EnBW-Vorstand Georg Stamatelopoulos den Schritt.