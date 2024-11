Kapitalanlage: Garantiezins für Lebensversicherungen soll stabil bleiben

1 Lebensversicherungen sind nach dem Ende der Nullzinsphase wieder einträglicher geworden. (Illustration) Foto: Jonas Walzberg/dpa

Im Schnitt hat nahezu jeder Einwohner Deutschlands einen Lebensversicherungsvertrag in der Schublade. Über 20 Jahre ging es mit der Garantieverzinsung nur bergab. Diese Zeiten sind vorbei.











Köln - Interessenten können beim Abschluss einer Lebensversicherung auf stabile Garantiezinsen hoffen. Die Deutsche Aktuarvereinigung (DAV) empfiehlt für das Jahr 2026, den Höchstrechnungszins unverändert bei einem Prozent zu belassen. Der Verband geht für die absehbare Zukunft nicht von einer Rückkehr der Nullzinsphase aus, die die Erträge der Lebensversicherer und die der Kundschaft angebotenen Zinsen gleichermaßen in die Tiefe gedrückt hatte. "Wir sehen in unseren Modellen, dass ein Prozent Höchstrechnungszins mittelfristig stabil gehalten werden kann", sagte DAV-Vorstandschef Maximilian Happacher der Deutschen Presse-Agentur. "Deswegen sprechen wir die Empfehlung an das Bundesfinanzministerium aus, nichts zu tun, also den Höchstrechnungszins unverändert bei einem Prozent zu belassen."