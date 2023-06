18 Der Dauerläufer der Bundesliga. Gonzalo Castro könnte es am Freitag in den Club der 400er schaffen. Foto:

Stuttgart - An diesem Freitag trifft der VfB Stuttgart auf den FSV Mainz 05. Gonzalo Castro wird dann wohl zum 400. mal in der Fußball-Bundesliga auflaufen. Aktuell belegt er den 69. Platz in der Rangliste der Spieler mit den meisten Bundesligaspielen. Einzig Christian Gentner (416) und Manuel Neuer (423) liegen unter den noch Aktiven vor Castro. Vor diesem besonderen Spiel und dem möglichen Eintritt in den Club der 400er blickt der 33-Jährige auf besondere Momente seiner Karriere zurück – und voraus.