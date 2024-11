Kapitän der DFB-Elf: Joshua Kimmich: Wenn Fußball nicht mehr alles ist

1 Am Ball für die DFB-Elf: Kapitän Joshua Kimmich. Foto: imago//Bernd Feil

DFB-Kapitän Joshua Kimmich, der in der Jugend des VfB Stuttgart groß wurde, hat einen Reifeprozess durchlebt – was auch mit seinen vier Kindern zu tun hat.











Link kopiert



Eines hat sich nicht geändert. Joshua Kimmich will spielen. Immer. Ehrgeizig, zäh, stets in der Lage, alle drei oder vier Tage den Fokus neu auszurichten und an die 100 Prozent zu kommen, das charakterisierte den neuen Kapitän der DFB-Elf schon immer. Wo andere eine Pause brauchen, läuft Kimmich heiß – auch beim letzten Gruppenspiel in der Nations League an diesem Dienstag in Budapest gegen Ungarn (20.45 Uhr/ZDF), das zumindest war am Montagnachmittag der Plan.