Kap der Angst: Javier Bardem auf den Psychospuren von Robert De Niro

Vor fast genau 35 Jahren sorgte noch Robert De Niro am "Kap der Angst" für Psychoterror. In der gleichnamigen neuen Serie wird Javier Bardem diese Rolle zuteil.
Der Roman "Kap der Angst", früher auch unter dem Namen "Ein Köder für die Bestie" bekannt, hat Hollywood bereits mehrfach erobert. Erstmals machte 1962 Robert Mitchum als Psychopath Max Cady das Leben von Rechtsanwalt Sam Bowden (Gregory Peck) und dessen Familie zur Hölle. Rund 35 Jahre später war es dann Martin Scorsese (83), der sich dem Thriller-Stoff widmete und Weltstar Robert De Niro (82) auf Nick Nolte (85) hetzte.