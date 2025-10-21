Beim Antrittsbesuch von Bundeskanzler Friedrich Merz in Baden-Württemberg geht es um KI und die Zukunft. Handfest wird es erst beim Spatenstich am IPAI in Heilbronn.
Sechs Bundesländern hat Bundeskanzler Friedrich Merz seine Antrittsvisite gemacht, bevor er nach Stuttgart kam. Darunter waren sein Heimatland Nordrhein-Westfalen und Baden-Württembergs ewiger Länder-Konkurrent Bayern. Doch schon unmittelbar, nachdem Merz in der Villa Reitzenstein die Hände aller Kabinettsmitglieder geschüttelt hat, ist das vergessen, so dezidiert hebt der Kanzler – „und das wird Markus Söder jetzt nicht so gerne hören“ – Baden-Württemberg als das Bundesland hervor, das „am meisten geprägt ist von Mittelstand, Industrie und Innovation.“