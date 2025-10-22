Kanzler zu Migration: Petition gegen Merz Stadtbild - 100.000 Unterschriften

Die Aussagen vom Kanzler zum «Stadtbild» sorgen für heftige Kritik. Eine Gruppe richtet sich mit klaren Worten an Merz - unterstützt von Tausenden Unterschreibern einer Petition.
Berlin - Mit einer Online-Petition haben sich Tausende gegen die Bemerkungen zu "Stadtbild" und Migration von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) gestellt. Die Petition "Wir sind die Töchter", die auf der Seite des Vereins innn.it veröffentlicht wurde, unterschrieben nach Angaben des Vereins etwa 100.000 Menschen in weniger als 24 Stunden. So unterstützen demnach Klimaaktivistin Luisa Neubauer und Schauspielerin Marie Nasemann die Aktion.