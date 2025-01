Kanzler zu Gast im Scala: Olaf Scholz kommt nach Ludwigsburg

1 Der Kanzler wird am 7. Februar in Ludwigsburg erwartet. Foto: dpa/Christoph Soeder

Der Bundeskanzler wird im Wahlkampf für die Bundestagswahl einen Stopp im Ludwigsburger Scala einlegen. Dort will er mit den Bürgern ins Gespräch kommen.











Erst Esslingen, dann Ludwigsburg: Der Bundeskanzler Olaf Scholz wird nach seinem Besuch in Esslingen am 6. Februar einen Tag später nach Ludwigsburg kommen. Dort besucht er den dortigen Bundestagsabgeordneten und -kandidaten Macit Karaahmetoğlu. Geplant ist am Freitag, 7. Februar, im Scala ein offenes Gesprächsformat mit Türkeistämmigen aus Baden-Württemberg und weiteren Bürger aus dem Landkreis Ludwigsburg.