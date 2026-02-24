Kanzler in China: Merz muss Blick in die Zukunft werfen

Die Automobilwirtschaft ist nicht das Wichtigste Thema beim China-Besuch des Kanzlers. Es sind andere Themen, auf die es wirklich ankommt, kommentiert Christian Gottschalk.
Es gibt hierzulande kaum einen Wirtschaftszweig von vergleichbarer Relevanz wie die Autoindustrie. Verbrenner-Aus oder Aus vom Verbrenner-Aus? Selbstfahrend, spritsparend, hybrid oder voll elektrisch? Das ist eine nicht enden wollende Diskussion. Kein Wunder, dass die Konzernchefs von Daimler, Volkswagen und BMW mit dabei sind, wenn Bundeskanzler Friedrich Merz seinen Antrittsbesuch in China absolviert – viele Jahre galt die Volksrepublik als das gelobte Land für deutsche Autobauer. Doch diese Zeiten sind vorbei, und sie werden nicht wieder kommen.