Kanzler in Brüssel: Merz sieht mehr US-Akzeptanz für Europas Nato-Engagement

1 Friedrich Merz bewertet die Lage neu. Foto: JOHN THYS/AFP/JOHN THYS

Bundeskanzler Friedrich Merz sieht in Nato-Fragen eine Änderung in der Haltung der US-Regierung. Er blickt optimistisch in die Zukunft des Bündnisses. Im Februar klang er noch anders.











Bundeskanzler Friedrich Merz sieht mehr Akzeptanz der US-amerikanischen Regierung für das Engagement europäischer Nato-Staaten. „Sie erkennen an, dass wir unsere Bemühungen erheblich ausweiten“, sagte der CDU-Politiker bei einer Pressekonferenz im Nato-Hauptquartier in Brüssel. Er stelle mit Freude fest, dass sich die Haltung der amerikanischen Regierung offensichtlich verändert habe, auch in der Akzeptanz dessen, was europäische Nato-Partner täten.