Kanzler auf Flottenbesuch: Merz auf der Fregatte Bayern gelandet

Für Bundeskanzler Merz ist es eine Premiere. Er besucht erstmals die Marine in Rostock. Nach einem Gespräch mit dem Marineinspekteur ging's per Hubschrauber auf die Fregatte «Bayern» in der Ostsee.











Rostock - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat seinen Antrittsbesuch bei der Deutschen Marine in Rostock begonnen. Nach einer vertraulichen Gesprächsrunde im Marinekommando mit dem Inspekteur der Marine, Jan Christian Kaack, besuchte er das neue nationale Hauptquartier "Commander Task Force Baltic" (CTF). Anschließend flog Merz mit dem Hubschrauber auf die Fregatte "Bayern", wo er im Seegebiet vor Warnemünde eine Marine-Übung verfolgte will.