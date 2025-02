Die Schlagzeilen um Kanye West (47) und Ehefrau Bianca Censori (30) reißen nicht ab. Nach dem Nackt-Skandal bei den Grammys und Kanye Wests antisemitische Äußerungen in den sozialen Medien sind nun Gerüchte um eine angebliche Scheidung der beiden im Umlauf.

Die britische "Daily Mail" berichtet, dass eine dem Rapper nahestehende Quelle bestätigt haben soll, dass sich das Paar getrennt hat und in den kommenden Tagen den Scheidungsantrag einreichen wolle. "Page Six", die Klatschseite der "New York Post", gab ebenfalls unter Berufung eines Insiders an, dass die beiden sich nach der Hochzeit im Jahr 2022 in der Krise befinden sollen. Demnach habe Bianca Censori "genug", nachdem West Hakenkreuz-Shirts zum Kauf angeboten haben soll. "Sie hat ihm gesagt, dass sie so nicht ist und dass sie damit nicht in Verbindung gebracht werden kann", erklärte die Quelle, die auch anmerkte, dass West glaube, dass seine Partnerin "irgendwann zu ihm zurückkommen wird" und "nur wütend auf ihn" ist.

Gemeinsamer Valentinstag?

Nach den Berichten über eine angebliche Trennung und eine womöglich kurz bevorstehende Scheidung hat ein langjähriger Vertreter der beiden die Gerüchte in einem Statement dementiert. "Ye und Bianca sind in Los Angeles, um den Valentinstag gemeinsam zu genießen", sagte Milo Yiannopoulos dem "Hollywood Reporter". "Ankündigungen über ihr Privatleben werden direkt von ihnen kommen, nicht von unbestätigten Gerüchten in der Boulevardpresse." Zudem betonte er: "Ist dies das fünfte oder sechste Mal, dass die Presse fälschlicherweise berichtet, dass Ye und Bianca sich trennen? Ich habe den Überblick verloren."

Kanye West, der sich offiziell Ye nennt, und Bianca Censori sorgten in der Vergangenheit immer wieder mit ihrer Partnerschaft für Aufsehen, nachdem sie am 20. Dezember 2022 in Palo Alto, Kalifornien, angeblich heimlich den Bund fürs Leben geschlossen hatten, bevor die Beziehung mit seiner ehemaligen Angestellten überhaupt publik wurde. Zuvor war Kanye West mit Kim Kardashian (44) verheiratet. Mit ihr hat der 47-Jährige vier gemeinsame Kinder. Kim Kardashian und Kanye West hatten 2014 geheiratet, acht Jahre später folgte dann die Scheidung.