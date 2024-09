Kanusportler aus Ludwigsburg: Mit 81 Jahren die Weltmeisterschaft gewonnen

1 Uwe Jabs hat für 11,8 Kilometer 58 Minuten benötigt. Foto: /Martin Tschepe

Uwe Jabs krönt seine sportliche Karriere: Der Ludwigsburger Sportler holt bei der Kanu-Marathon-WM in Kroatin den Titel in der Klasse Ü 80.











Link kopiert



Was für eine Leistung! Uwe Jabs hat jetzt in Kroatien bei der Kanu-Marathon-Weltmeisterschaft den Titel in seiner Altersklasse Ü 80 geholt. Allein die nackten Zahlen beeindrucken: Jabs ist 81 Jahre alt. Und fit wie der sprichwörtliche Turnschuh. Er hat für die 11,8 Kilometer 58 Minuten benötigt – und alle Konkurrenten auf der Wettkampfstrecke auf dem Fluss Neretva in Metković vom Start weg abgehängt. So ein langes Rennen, erzählt der Weltmeister vom SV Ludwigsburg ein paar Tage nach seinem Erfolg, sei immer ein „Kampf gegen dich selbst“. Ein brutal harter Wettkampf. Er sei „immer volle Pulle“ gefahren.