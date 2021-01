1 Schürt einen Dreierpack im Spiel bei Eintracht Stadtallendorf: Stürmer Marcel Sökler. Foto: Baumann

Zehn Torabschlüsse, fünf Tore: Der VfB Stuttgart II hat zum Auftakt seiner Auswärtstour eine hohe Effizienz gezeigt. Beim 5:1 in Stadtallendorf bekam ein eingewechselter Vorlagengeber ein Sonderlob.

Stadtallendorf - Drei knappe Heimniederlagen gegen die TSG Balingen (2:3), den SC Freiburg II (1:2) und den SSV Ulm 1846 (0:1) hat der VfB Stuttgart II im Fußballjahr 2021 bisher kassiert. Auswärts dagegen feierte das Team von Trainer Frank Fahrenhorst ein 4:1 bei Bayern Alzenau und nun ein 5:1 (1:1) bei Eintracht Stadtallendorf. „Zu Hause stimmen die Ergebnisse nicht, auswärts zeigen wir eine andere Effizienz“, sagte Fahrenhorst. In einer vom VfB sehr schwachen ersten Halbzeit mit „zu viel Kinderfußball und zu wenig Widerstandsfähigkeit “ (Fahrenhorst) traf nur Marcel Sökler (45., Foulelfmeter) zum zu diesem Zeitpunkt sehr glücklichen Ausgleich.

Nach der Pause steigerte sich die U21 der Weiß-Roten und war vor allem sehr clever und abgebrüht beim Torabschluss: Mohamed Sankoh (65.), Marco Pasalic (76.) und Sökler (89., 90.) trafen. Damit hat der 29 Jahre alte Sökler nun sechs Saisontore auf dem Konto. Ein Sonderlob bekam Joker Joel Richter, der 2019 von Borussia Mönchengladbach II auf den Wasen gekommen war. Der 22-Jährige setzte nach seiner Einwechslung wichtige Impulse und bereitete zwei Tore vor. „Kompliment an Joel und insgesamt an die Mannschaft, dass sie das Spiel gedreht hat. In der Hinrunde hätten wir das Spiel noch verloren“, sagte Fahrenhorst.

Am Dienstag in Gießen

Weiter geht es bereits an diesem Dienstag (15 Uhr) beim FC Gießen. Dort spielt seit Anfang des Jahres auch Ex-VfB-Profi Michael Fink, der an diesem Montag 39 Jahre alt wird. Der frühere Kicker-Spieler Nikola Trkulja wird Gießen dagegen fehlen, der Mittelfeldspieler sah am Samstag beim 1:1 gegen Hessen Kassel die Rote Karte. Nach der Partie in Gießen finden auch die darauf folgenden zwei Spiele des VfB II in der Fremde statt: Am 6. Februar (14. Uhr) bei Hessen Kassel und am 10. Februar (14 Uhr) beim TSV Steinbach Haiger. Die nächste Hausaufgabe steht erst am 14. Februar (14 Uhr) gegen den FC 08 Homburg auf dem Programm. Dann soll es auch mit dem ersten Heimsieg 2021 klappen.

Aufstellung

VfB Stuttgart II Hornung – Rios Alonso, Badstuber, Kober – Zografakis, Weil (76. Stein), Michel, Pasalic – Sankoh (83. Maglica), Sökler, Wolf (60. Richter).