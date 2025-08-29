Kansas City: Swift und Kelce zeigen sich nach Verlobung im Stadion

1 Taylor Swift mit ihrem Verlobten Travis Kelce Foto: Charlie Riedel/AP/dpa/Charlie Riedel

Es ist der erste gemeinsame Auftritt nach der überraschenden Verlobungs-Verkündung: Die Megastars Taylor Swift und Travis Kelce besuchen ein College-Football-Spiel in Kansas City.











Link kopiert



Zum ersten Mal seit der Bekanntgabe ihrer Verlobung haben sich Taylor Swift und Travis Kelce zusammen in der Öffentlichkeit gezeigt. Die beiden frisch verlobten Superstars besuchten am Donnerstagabend das College-Football-Spiel zwischen den Nebraska Cornhuskers und den Cincinnati Bearcats im Arrowhead-Stadion in Kansas City (Missouri).