In einem neuen Interview gewährt Boris Becker Einblicke in seine Zeit im Gefängnis. Besonders die Sorge um seine demenzkranke Mutter Elvira trieb ihn demnach um.

Im Jahr 2022 verbüßte Tennis-Legende Boris Becker (57) bekanntermaßen eine rund siebenmonatige Haftstrafe in britischen Gefängnissen. Schon oftmals hat der Wimbledon-Sieger über diese herausfordernde Zeit in seinem Leben gesprochen. Im zweiten Teil seines Interviews mit Sky-Moderator Riccardo Basile (33) für dessen Format "Meine Geschichte" enthüllte Becker nun, dass ihn im Gefängnis besonders auch die Sorge um seine im November 2024 verstorbene Mutter umtrieb.

Boris Becker: "Das kannst du dir nicht verzeihen" Auf die Frage von Interviewer Basile, ob es sich Becker jemals hätte "verzeihen können, wenn deine Mama gestorben wäre, als du im Gefängnis warst?", antwortet der 57-Jährige: "Das kannst du dir nicht verzeihen. Das ist vielleicht die Höchststrafe. Dass ich sie noch erleben durfte, war mein größtes Glück."

Weiter erklärt Becker: "Ich hatte Angst. Ich habe auch ein paar Mal mit ihr telefoniert. Es fing an mit einer Demenz. Demenz ist ein fortlaufender Prozess. Sie war noch klar genug, um mich im Gefängnis am Telefon zu hören. Nicht immer, aber häufig genug."

Gemeinsames Weihnachtsfest 2023

Glücklicherweise blieben Boris Becker nach seiner Haftentlassung im Dezember 2022 noch gemeinsame Momente mit seiner geliebten Mutter. So feierte er etwa das Weihnachtsfest 2023 mit ihr. Davon teilte er auch eine Reihe von Bildern auf Instagram.

Auch auf seine aktuelle Lebenssituation mit seiner schwangeren Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro kommt Becker in dem Interview zu sprechen. "Es ist mit die schönste Zeit, die ich seit Langem erleben darf", sagt über die Monate der Schwangerschaft und mit Blick auf die Geburt. Im Dezember soll es so weit sein.

"Meine Geschichte - das Leben von Boris Becker - Teil 2" strahlt der Kanal Sky Fußball Bundesliga am 24.10. um 23:15 Uhr aus.