In einem neuen Interview gewährt Boris Becker Einblicke in seine Zeit im Gefängnis. Besonders die Sorge um seine demenzkranke Mutter Elvira trieb ihn demnach um.
Im Jahr 2022 verbüßte Tennis-Legende Boris Becker (57) bekanntermaßen eine rund siebenmonatige Haftstrafe in britischen Gefängnissen. Schon oftmals hat der Wimbledon-Sieger über diese herausfordernde Zeit in seinem Leben gesprochen. Im zweiten Teil seines Interviews mit Sky-Moderator Riccardo Basile (33) für dessen Format "Meine Geschichte" enthüllte Becker nun, dass ihn im Gefängnis besonders auch die Sorge um seine im November 2024 verstorbene Mutter umtrieb.