Bei "Germany's next Topmodel" (mittwochs und donnerstags, 20: 15 Uhr, ProSieben oder bei Joyn) brennt die Luft! Zwischen zwei Models kommt es in Folge 14 zum Streit. Ein männlicher Kandidat treibt die Gastjurorin, ein weltweit erfolgreiches Supermodel, beim Catwalk-Training zur Weißglut. Ihr Urteil: "Er kann sofort gehen." Ganz leise Töne schlägt dagegen eine der Kandidatinnen an. Auf anrührende Weise nimmt sie ihren verstorbenen Freund mit auf den Haute-Couture-Laufsteg. Dort glänzt ein Model-Pärchen, das sich inzwischen ein Bett teilt. Drei Mitbewerbern wird der Catwalk zum Verhängnis.

Louis erwacht in Antonias Bett Anna (22), Anika (27) und Antonia (29) begrüßen einen neuen Mitbewohner. Das "GNTM"-Team ertappt Männer-Model Louis (23), der in Antonias Bett erwacht. In den vergangenen Wochen haben sich die beiden Schritt für Schritt angenähert. Aus ihrer gegenseitigen Zuneigung machen Sie kein Geheimnis mehr. "Eine Person wie Antonia neben sich im Bett zu haben, ist natürlich schöner, als allein zu sein. Man versteht sich, man kann kuscheln." Von einer Beziehung will Antonia aber noch nicht sprechen: "Was auch immer es ist: Es ist unser Ding."

"Liebe ihre schwerelosen Bewegungen"

Heidi Klum (52) kündigt eine "exzentrische Herausforderung" an. Auf dem Dach eines Wolkenkratzers in Los Angeles wartet mit Coco Rocha (37) ein echtes Supermodel auf ihre Schützlinge. Sie soll die "GNTM"-Models in die hohe Kunst des Haute-Couture-Auftritts einweihen. In der Branche gilt die Kanadierin wegen ihres extravaganten Laufstils als "Queen of Pose." Zunächst sind die weiblichen Models an der Reihe. Sie sollen zwei völlig unterschiedliche Walks einüben: der erste gefühlvoll und sanft, der zweite kraftvoll und tough. Antonia kassiert nach dem Lauftraining ein Sonderlob: "Ich liebe ihre schwerelosen Bewegungen", so Coco Rocha.

"Er kann sofort nach Hause gehen."

"Ab ins kalte Wasser", heißt es danach auch für die Männer-Models. Rocha wünscht sich von ihnen ein Spiel mit ihrer weichen Seite. Die will sogar Godfrey (34) dieses Mal "einfach alles rauslassen": "In meinem Kopf sind mein verstorbener Vater, meine Ehe, meine Scheidung und viel Wut." Nach einem überzeugenden Walk vergießt er seine ersten "GNTM"-Tränen. Ausgerechnet Tony (31) fängt ihn auf. Beide hatten einen mehr als schwierigen Start.

Den haben zweifellos auch Boureima (21) und Coco Rocha. Nach einem ziemlich uninspirierten Walk fordert sie ihn auf, es noch einmal zu versuchen. Doch er weigert sich: "Noch einmal? Nein, nicht schon wieder." Seinen Kollegen gesteht er: "Ich kann das so nicht ernst nehmen." Das Supermodel ist baff: "Dann musst du morgen perfekt sein." Dem "GNTM"-Team verrät sie erbost: "Auf meiner Liste steht er ganz unten. Von mir aus kann er sofort nach Hause gehen. Er verkörpert genau die Einstellung, von der er sich als Model fernhalten sollte."

Nana und Godfrey "werden keine Freunde mehr."

Abgesehen von Boureima ist Coco Rocha Fan der "GNTM"-Männer und ihrer Leistung beim Catwalk-Training: "Sie haben die Frauen übertroffen." Sie erklärt die Boys zu Siegern des imaginären Geschlechterduells. Das bringt Nana (24) auf den Plan. Sie findet den Vergleich der Geschlechter "nicht fair" und erklärt dies Alexavius (22) wortreich. Godfrey hört zu und findet ihre Ausschweifungen deplatziert: "Du gehst mit deiner Art jedem auf den Nerv. Ständig dieses Freche - wozu?" Er stellt fest: "Wir werden keine Freunde mehr." Auch Nana hält weitere Gespräche mit Godfrey für "Energieverschwendung."

Verstorbener Freund mit auf dem Catwalk

Der Haute-Couture-Catwalk steht an. Die extravaganten Outfits stellt Star-Designer Christian Siriano (40) zur Verfügung. Er und Coco Rocha assistieren Heidi Klum bei der Entscheidung über den Einzug in die nächste Runde. Den berührendsten Walk des Tages legt Journalismus-Schülerin Julia (25) hin. Auf dem Catwalk ist sie nicht allein. Sie läuft in Gedenken an ihren Freund: "Er ist vor zwei Jahren bei einem Arbeitsunfall verstorben. Ohne ihn zu leben ist immer noch unerträglich, genauso wie das Wissen, dass wir nie heiraten und Kinder haben werden." Auf dem Laufsteg fühlt es sich aber so an, "als würde er in mir leben und bei mir sein." Während des Walks zittern ihr kurz die Beine - auch wegen der atemberaubend hohen High Heels. Aber sie meistert die Herausforderung bravourös und schafft es eine Runde weiter.

Drei Models stolpern ins "GNTM"-Aus

Godfrey sieht "GNTM" als "letzte Chance, um als Model durchzustarten." Sein Walk wirkt ungewohnt verletzlich. "So habe ich ihn noch nie gesehen", ist Heidi erstaunt. Als "eine meiner Favoritinnen" bezeichnet Coco Rocha Antonia. Louis steht ihr in nichts nach. Das "GNTM"-Turtelpaar darf sich auf mehr gemeinsame Zeit freuen. Viel holpriger läuft es bei Juna (23). Heidi und Coco Rocha finden ihren Walk "staksig" und "seltsam." Für sie heißt es als Erste: "Ich habe kein Foto für dich." Dasselbe Schicksal ereilt Hobbytänzer Jayden. Der 22-jährige Strahlemann kann sein Bewegungstalent nicht für sich nutzen. Auch Jaydens "GNTM"-Abenteuer ist vorbei.

Kampf der Gastjuroren wegen Boureima

Als Dritte muss Lara (19) die Heimreise antreten. High Heels sind nicht ihr Freund. Auf dem Catwalk stolpert sie mehrfach bis sie die hohen Hacken ganz abstreift. "Die zweite Runde war ein Desaster", urteilt Heidi. Für Lara geht es deshalb nicht weiter. Boureima meistert die Aufgabe am Ende souverän - jedenfalls, wenn es nach Designer Siriano geht. Er würde Boureima nicht nur buchen, sondern ihn sogar die Show eröffnen lassen. Coco Rocha ist völlig gegenteiliger Meinung. Ein regelrechter Kampf der Gastjuroren entspinnt sich. Rocha passt die Einstellung des 21-Jährigen aus Wangen im Allgäu ganz und gar nicht: "Am Trainingstag hast du mein Handwerk so dargestellt, als sei es unwichtig. Aber es reicht nicht, nur gut auszusehen." Ob die mahnenden Worte angekommen sind, zeigt sich nächste Woche.