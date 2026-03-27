Pure Emotion bei "Germany's next Topmodel": Ein Männer-Model reizt die Gastjurorin, ein weltweit erfolgreiches Supermodel, bis aufs Blut. Eine Kandidatin nimmt ihren verstorbenen Freund mit auf den Laufsteg. Das "GNTM"-Turtelpärchen teilt sich inzwischen ein Bett.
Bei "Germany's next Topmodel" (mittwochs und donnerstags, 20: 15 Uhr, ProSieben oder bei Joyn) brennt die Luft! Zwischen zwei Models kommt es in Folge 14 zum Streit. Ein männlicher Kandidat treibt die Gastjurorin, ein weltweit erfolgreiches Supermodel, beim Catwalk-Training zur Weißglut. Ihr Urteil: "Er kann sofort gehen." Ganz leise Töne schlägt dagegen eine der Kandidatinnen an. Auf anrührende Weise nimmt sie ihren verstorbenen Freund mit auf den Haute-Couture-Laufsteg. Dort glänzt ein Model-Pärchen, das sich inzwischen ein Bett teilt. Drei Mitbewerbern wird der Catwalk zum Verhängnis.