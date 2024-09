Kann nicht schwanger werden: Selena Gomez spricht über Kinderwunsch

Schauspielerin und Musikerin Selena Gomez (32) hat im Interview mit "Vanity Fair" offen über ihren Kinderwunsch gesprochen. "Ich kann leider keine eigenen Kinder bekommen", erklärt der "Only Murders in the Building"-Star. "Ich habe viele medizinische Probleme, die mein Leben und das des Babys in Gefahr bringen würden. Das war etwas, worum ich eine Zeit lang trauern musste."

Selena Gomez: "Es wird mein Baby sein"

Gomez führt in dem Gespräch weiter aus: "Ich dachte, es würde so passieren, wie es für jeden passiert. Aber ich komme jetzt viel besser damit zurecht, dass es nicht so sein wird." Sie empfinde es als Segen, dass es "wunderbare Menschen gibt, die bereit sind, eine Leihmutterschaft oder eine Adoption zu machen, was beides enorme Möglichkeiten für mich sind". Sie sei sehr dankbar für diese Möglichkeiten, die es für diejenigen gebe, "die unbedingt Mütter werden wollen. Ich gehöre dazu. Ich bin gespannt, wie diese Reise aussehen wird, aber sie wird ein wenig anders aussehen. Letzten Endes ist mir das aber egal. Es wird meins sein. Es wird mein Baby sein."

Lesen Sie auch

Die Schauspielerin gab im November 2022 im "Rolling Stone" bereits an, dass sie aufgrund der Medikamente gegen ihre bipolare Störung wahrscheinlich keine Kinder bekommen könne. Nach dem Besuch einer Freundin habe sie in ihrem Auto geweint, nachdem ihr klar geworden sei, dass sie selbst vermutlich niemals Babys austragen könne, erzählt Gomez in der Titelstory. Das Thema sei momentan eine "sehr große, riesige" Sache in ihrem Leben, so Gomez. Sie hoffe allerdings, in den kommenden Jahren auf anderem Wege Mutter werden zu können: "Wie auch immer ich sie bekommen soll, ich werde sie haben." Gomez sprach in der Vergangenheit offen über ihre gesundheitlichen Probleme. 2014 wurde bei ihr die Autoimmunerkrankung Lupus diagnostiziert. Anschließend musste sie sich einer Nierentransplantation und einer Chemotherapie unterziehen.

Benny Blanco ist ihr "bester Freund"

In dem "Vanity Fair"-Interview schwärmt Gomez auch über ihre große Stütze im Leben, Musikproduzent Benny Blanco (36). Über ihren Partner sagt sie: "Ich bin noch nie auf diese Weise geliebt worden. Er ist einfach ein Licht gewesen, ein absolutes Licht in meinem Leben. Er ist mein bester Freund gewesen. Ich liebe es, ihm alles zu erzählen." Beim Thema Hochzeitsplanung machen sich die beiden laut Gomez keinen Druck. "Wir achten immer darauf, dass wir schützen, was wir haben, aber es gibt keine Regeln. Ich möchte, dass er immer er selbst ist. Ich will immer ich selbst sein."

Im Dezember 2023 machten Selena Gomez und Benny Blanco ihre Beziehung offiziell, seit Juli 2023 sollen sich die beiden bereits daten. Nach monatelangen Spekulationen seitens der Fans kommentierte Gomez unter ein Foto, das auf einem Fan-Account geteilt worden war: "Er ist mein absolutes Ein und Alles in meinem Herzen." Kurz darauf postete sie damals ein gemeinsames Selfie mit Blanco in ihrer Instagram-Story, womit die Gerüchte ein Ende fanden.

Bevor Selena Gomez ihre Beziehung mit dem Musikproduzenten öffentlich machte, soll sie fünf Jahre lang Single gewesen sein. Davor war der ehemalige Disney-Star acht Jahre lang in einer On-off-Beziehung mit Justin Bieber (30). 2018 trennte sich das einstige Traumpaar endgültig.