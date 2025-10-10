Seit 2016 befinden sich One Direction in einer unbefristeten Pause. Könnten sie jemals zurückkehren, auch ohne Liam Payne? In einem Podcast erklärt Louis Tomlinson, weshalb er sich eine Reunion "einfach nicht vorstellen" kann.

Werden One Direction jemals ohne Liam Payne (1993-2024) zurückkehren? Auf diese Frage bekamen Fans der Boyband nun eine Antwort von Louis Tomlinson (33) höchstpersönlich. Im "The Diary of a CEO"-Podcast erklärte der Sänger, man solle niemals nie sagen. Doch er ergänzte: "Ich kann mir das einfach nicht vorstellen..." Er sei sich nicht sicher, ob es dem 2024 verstorbenen Payne gegenüber richtig wäre.

Trotzdem überlegte er: "Nur mal rein hypothetisch, sagen wir in 25 Jahren, und es wäre wie bei Oasis... sie bieten uns ein Vermögen und sagen: 'Kommt zurück und spielt diese Anzahl an Shows.' Ich weiß nicht. Und ironischerweise hätte niemand mehr für ein Comeback von One Direction gekämpft als Liam." Er ergänzte: "Ich würde sagen, ich komme gleich an zweiter Stelle."

So erlebte Louis Tomlinson das Band-Aus

One Direction wurden 2010 im Rahmen der Castingshow "The X Factor" gegründet. Bis 2015 veröffentlichten Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson, Niall Horan und Zayn Malik fünf Studioalben und feierten mit Songs wie "What Makes You Beautiful" und "Story of My Life" weltweite Charterfolge. Im März 2015 verließ Zayn Malik die Band, einige Monate später gingen die verbliebenen Mitglieder in eine Pause auf unbestimmte Zeit.

Im Podcast erinnerte sich Louis Tomlinson auch an das Gespräch, das zur Pause führte. "Was wirklich faszinierend ist, sind diese wirklich ernsten Momente... davon hatten wir bei One Direction nicht viele", erklärte er. Es gebe sicherlich Situationen, in denen man egoistisch handeln müsse, allerdings habe es das in der Band normalerweise nie gegeben. "Und plötzlich gibt es jemanden, der viel unabhängiger und mehr an sich selbst denkt, was übrigens sein gutes Recht ist", erzählte er weiter. "Aber der Raum wirkte an diesem Tag kalt... Ich habe noch nie eine solche Energie im Raum gespürt. Es herrschte diese Leere", sagte er zu dem Meeting.

Er habe damals wissen wollen, wie lange die Bandpause andauere. "Ich habe nie wirklich eine Antwort auf diese Frage bekommen - was ich jetzt verstehe, denn ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass die beteiligten Personen mutig genug waren, diese Frage zu beantworten", so Tomlinson. "Tief im Inneren wussten sie vermutlich, wie die Realität aussieht, und genau deshalb war es so schwierig."