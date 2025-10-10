Seit 2016 befinden sich One Direction in einer unbefristeten Pause. Könnten sie jemals zurückkehren, auch ohne Liam Payne? In einem Podcast erklärt Louis Tomlinson, weshalb er sich eine Reunion "einfach nicht vorstellen" kann.
Werden One Direction jemals ohne Liam Payne (1993-2024) zurückkehren? Auf diese Frage bekamen Fans der Boyband nun eine Antwort von Louis Tomlinson (33) höchstpersönlich. Im "The Diary of a CEO"-Podcast erklärte der Sänger, man solle niemals nie sagen. Doch er ergänzte: "Ich kann mir das einfach nicht vorstellen..." Er sei sich nicht sicher, ob es dem 2024 verstorbenen Payne gegenüber richtig wäre.