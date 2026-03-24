Wer schnell schwimmen will, trainiert. Wer gut Geige spielen will, übt. Lässt sich dieses Prinzip auch auf Mitgefühl für andere übertragen? Ein Besuch beim Training «Wege zu mehr Mitgefühl».
Mannheim/Stuttgart/Berlin - Britta K. aus Berlin lebt in einer klassischen Patchwork-Situation: Ihr Partner hat ein Kind mit in die gemeinsame Beziehung gebracht, dazu hat das Paar ein gemeinsames Kind. Der Alltag zu viert stellt K. immer wieder vor emotionale Herausforderungen, wie sie erzählt. Seit Februar nimmt die 49-Jährige an einem Training "Wege zu mehr Mitgefühl" an der Universität Mannheim teil. "Ein Anlass war für mich schon auch unsere Familiensituation, wo es dann auch immer wieder mal zu Konflikten kommt - also in der Partnerschaft, aber auch in dieser Patchwork-Konstellation."