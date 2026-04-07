Kann lebensrettend sein: Schnellere Notfallhilfe –Ludwigsburger Ärztin gelingt bahnbrechende Forschung

Dr. Love-Preet Kalra vom RKH-Klinikum Ludwigsburg hat einen Schnelltest entwickelt, der bereits in mehreren Rettungswagen und -hubschraubern zur Anwendung kommt.
Die Assistenzärztin der Klinik für Neurologie im RKH Klinikum Ludwigsburg, Dr. Love-Preet Kalra, ist die Preisträgerin des mit 5000 Euro dotierten Robert-Wartenberg-Preises der Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN). Die Auszeichnung würdigt herausragende Forschungsleistungen im außeruniversitären Bereich. Das teilt die RKH Gesundheit mit. Der Preis richtet sich an Ärzte, deren Forschung einen Bezug zur klinischen Neurologie hat und Anwendung in der Patientenversorgung findet.