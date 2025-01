1 Die Zahl der Klagen von Fluggästen gegen Airlines sind stark angestiegen. Foto: dpa/Thomas Banneyer

Bei den Gerichten an Standorten mit größeren deutschen Flughäfen sind so viele Klagen gegen Airlines wie noch nie gelandet. In Baden-Württemberg ist das Amtsgericht Nürtingen für den Flughafen Stuttgart zuständig. 2024 wurden dort 3.881 Klagen gezählt. In Bühl mit Zuständigkeit für den Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden 1.584.