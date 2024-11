Süße Neuigkeiten von Tennisstar Casper Ruud (25): Der Norweger und seine Freundin Maria Galligani haben sich verlobt. Das verkündete Ruud auf Instagram mit drei Fotos, die ihn und seine Verlobte bei einem Fotoshooting am Strand zeigen.

"Ich kann es nicht erwarten, dich zu heiraten", schrieb der Sechste in der Tennisweltrangliste und fügte ein Ring-Emoji sowie ein Herz-Emoji hinzu. Auf den Fotos posieren die beiden in weißer Kleidung und barfuß am Strand und blicken einander dabei verliebt in die Augen.

Lesen Sie auch

Seit 2018 ein Paar

Ruud und Galligani sind seit 2018 ein Paar und leben in der norwegischen Hauptstadt Oslo. Der Sportler teilt zwar immer wieder gemeinsame Fotos mit seiner Partnerin und sie unterstützt ihn auch regelmäßig bei Turnieren, ihre Beziehung wollen sie aber größtenteils aus der Öffentlichkeit heraushalten.

In einem Interview mit "We Are Tennis" sprach der Tennisstar kürzlich über die Beziehung und sagte: "Es ist ihre Entscheidung. Wir haben und kennengelernt, bevor ich auf meinem aktuellen Niveau spielte, also hat sich auch für sie viel verändert, und das ist nicht immer einfach", gab Ruud zu. "Sie will die Kontrolle über ihr eigenes Leben haben und besonders ihr Privatleben. Ich bin glücklich, dass sie diesen Weg gefunden hat."