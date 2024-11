Kann es kaum erwarten: Auch Konzerte in Deutschland: Robbie Williams geht 2025 auf Europatour

Für Fans von Robbie Williams (50) dürfte diese Ankündigung bereits ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk sein: Der Popstar aus Großbritannien hat am 11. November bekannt gegeben, dass er im kommenden Jahr wieder auf große Live-Tour gehen wird. Auch Auftritte in Deutschland soll es geben.

Erst im Kino, dann auf der Konzertbühne

2025 wird damit ganz im Zeichen des einstigen Take-That-Stars stehen. Am 2. Januar kommt sein Biopic "Better Man" in die Kinos. Der Film soll die Höhen und Tiefen von Robbie Williams Karriere zeigen und spannende Blicke hinter die Kulissen geben. Im Sommer geht es dann weiter mit Live-Konzerten. Tourauftakt wird am 31. Mai in Edinburgh sein, Ende am 20. September in Helsinki. In Deutschland wird es sieben Auftritte in sechs Großstädten geben: Am 25. Juni gastiert der Sänger in Gelsenkirchen, am 30. Juni in Hannover, am 9. Juli in Leipzig, am 21. und 22. Juli in Berlin, am 26. Juli in München und am 10. August in Frankfurt. Der Vorverkauf startet am Freitag, 15. November, um 11:00 Uhr bei Eventim.

Auf seiner Instagramseite kündigte Robbie Williams am Montagvormittag an: "Diese Tour wird meine kühnste bisher sein - ich kann es kaum erwarten, euch nächstes Jahr zu sehen. Es wird Lieder aus dem Film 'Better Man' geben und auch neue Musik... aber bald mehr dazu." Ein Soundtrack-Album zum Film soll am 27. Dezember erscheinen.

Robbie Williams wurde 1990 als Mitglied der Boyband Take That berühmt. Nach seinem Ausstieg 1995 startete er eine erfolgreiche Solokarriere und lieferte Hits wie "Angels" und "Let Me Entertain You".