1 Der VfB spielt zum ersten Mal seit der Saison 2009/10 wieder in der Königsklasse. Foto: dpa/Tom Weller

Am Mittwochabend geht es für den VfB Stuttgart in der Champions League um alles – ein Sieg muss her, um die Chancen auf den Einzug in die K.o.-Phase zu erhalten. Ab 21 Uhr (Liveticker) geht es in der heimischen MHP-Arena gegen die Young Boys Bern.