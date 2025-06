Kanister explodiert: Mann will Efeu-Hecke mit Benzin entfernen - schwer verletzt

1 Der 19-Jährige kam mit schweren Brandverletzungen in eine Spezialklinik. (Symbolbild) Foto: Fabian Sommer/dpa

Ein 19-Jähriger will in einem Garten eine Efeu-Hecke entfernen. Dafür zündet er Benzin an - das geht schief.











Neuffen - Beim Versuch, eine Efeu-Hecke mit Benzin zu entfernen, hat sich ein junger Mann im Landkreis Esslingen (Baden-Württemberg) schwere Brandverletzungen zugezogen. Ein in der Nähe stehender Benzinkanister sei explodiert, teilte die Polizei mit. Der 19-Jährige schüttete demnach am Dienstag in einem Garten in Neuffen Benzin über das Efeu und zündete es an. Dabei habe sich jedoch auch der Benzinkanister entzündet und sei explodiert.