Kaninchen in Löffingen verschwunden

Etwa 80 Kaninchen sind in Löffingen in Südbaden verschwunden. (Symbolbild)

Rund 80 Kaninchen auf einen Schlag gelten in Südbaden als verschollen. Erste Tiere sind womöglich wieder aufgetaucht. Doch die Polizei rätselt weiter.











Die Polizei in Südbaden arbeitet weiter an der Aufklärung eines mutmaßlichen Diebstahls von rund 80 Kaninchen. Einige Tiere könnten in Lenzkirch (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) aufgetaucht sein, sagte ein Sprecher. Das werde noch geprüft. „Vom Gros der Kaninchen fehlt aber noch jede Spur.“