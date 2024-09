Kandlerstraße in Esslingen: Zwei Dutzend Jugendliche randalieren in Parkhaus – Polizei greift ein

1 Unter anderem sollen die Jugendlichen eine Spiegel beschädigt haben. (Symbolfoto) Foto: imago images/Rolf Poss

Ein Zeuge alarmiert am Dienstagnachmittag die Polizei, weil zwei Dutzend Jugendliche in einem Parkhaus randalieren sollen. Als die Beamten ankommen, laufen die Jugendlichen davon, zwei werden geschnappt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.











In einem Parkhaus in der Kandlerstraße in Esslingen haben am Montagnachmittag offenbar zahlreiche Jugendliche randaliert. Als die Polizei eintraf, rannten die Jugendlichen davon, zwei konnten festgehalten werden. Wie ein Sprecher der Polizei berichtet, wird der Schaden auf mehrere hundert Euro geschätzt.