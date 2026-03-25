Kandidatur für Linken-Vorsitz: „Partisan“ aus Stuttgart – Wer ist Luigi Pantisano?

Luigi Pantisano spielt in der Linken-Fraktion im Bundestag eine wichtige Rolle. Im Parlament provoziert er die AfD, nun will er Chef seiner Partei werden.
Luigi Pantisano hatte im März gleich zwei Mal Grund zum Feiern. Am 25. März 2025 zog der aus Waiblingen stammende Sohn italienischer Gastarbeiter als einer von nur zwei Kandidaten aus Stuttgart in den Bundestag ein – neben Simone Fischer von den Grünen. Damals war er noch Stadtrat für Die Linke. Bereits am Monatsanfang jährte sich zum dritten Mal die verheerende Gasexplosion im Stuttgarter Westen, bei der eine 85-Jährige starb und deren Wohnhaus komplett zerstört wurde. Die Familie Pantisano, die direkt daneben wohnt, hatte großes Glück, unverletzt zu bleiben. Nun hat Pantisano angekündigt, für den Parteivorsitz bei den Linken zu kandidieren und Nachfolger des scheidenden Co-Chefs Jan van Aken zu werden. Anlass genug zu fragen: Wer ist Luigi Pantisano und wofür steht er?