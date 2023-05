1 Karsten vom Bruch liefert sich seit fast vier Jahren eine juristische Schlacht mit dem früheren Arbeitgeber Bosch – noch ist kein Ende absehbar. Foto: /Matthias Schiermeyer

Stuttgart - In der jahrelangen Auseinandersetzung zwischen dem Bosch-Konzern und dem früheren Ingenieur in der Abgasnachbehandlung, Karsten vom Bruch, zündet dieser eine neue Eskalationsstufe: Der 53-Jährige will auch bei der nächsten Betriebsratswahl im März 2022 am Standort Feuerbach antreten – trotz des parallel laufenden Kündigungsschutzverfahrens.