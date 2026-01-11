Kandidatin bei Böblinger OB-Wahl: Warum Fridi Miller es zum 113. Mal wissen will

Dauerkandidatin Fridi Miller will erneut Oberbürgermeisterin von Böblingen werden. Obwohl sie schon bei 112 Wahlen krachend scheiterte, sprudelt sie vor visionären Ideen.
Sie kann es nicht lassen: Dauerkandidatin Friedhild „Fridi“ Miller wirft erneut ihren Hut in den Ring und will Oberbürgermeisterin von Böblingen werden. Im Jahr 2018 war sie schon einmal angetreten, errang 0,8 Prozent der Voten – und focht die Wahl danach an. Daher führte Wahlsieger Stefan Belz die Geschäfte zunächst als Amtsverweser, bis er nach Beilegung der Anfechtung offiziell ins Amt kam. Nun geht Fridi erneut an den Start. Warum tut sie sich das an?