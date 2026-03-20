Das Remstal fiebert bei The Voice Kids mit: Am Wochenende werden die Battles ausgestrahlt, und Dayana (10) aus Korb ist dabei. Wir haben sie zu Hause besucht.
Die Castingshow „The Voice Kids“ geht in die heiße Phase – und eine Zehnjährige aus dem Rems-Murr-Kreis ist mittendrin. Denn unter den Talenten ist in diesem Jahr Danaya aus Korb im Remstal. Bei der Folge, die am Samstag, 21. März, ausgestrahlt wird, tritt sie in einem sogenannten Battle gegen drei weitere Kandidaten an. Wir haben sie kurz vor der Ausstrahlung besucht und sogar eine ganz exklusive Gesangsdarbietung bekommen.