Das ZDF wagt mit "Die Küchenschlacht XXL" den Sprung in die Primetime. Moderatorin Zora Klipp lässt Hobbyköche gegen Spitzenköche antreten. Andrea Kiewel tritt als Gastjurorin auf. Am Ende entscheidet sie mit 3-Sterne-Koch Christoph Rüffer über den Sieg.
Nach über 17 Jahren als feste Größe im Nachmittagsprogramm wagt die ZDF-Show "Die Küchenschlacht" den Sprung ins Abendprogramm. Am Mittwoch, 3. September, läuft die erste Primetime-Ausgabe des Formats unter dem Titel "Die Küchenschlacht XXL" um 20:15 Uhr. Mit dabei ist auch Andrea Kiewel (60), die eine zentrale Rolle als Gastjurorin übernimmt.