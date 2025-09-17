Kandidaten kehren zurück: Kampf der Realitystars startet 2026 in Allstars-Staffel

Dem beliebten "Kampf der Realitystars" stellen sich bereits bekannte Kandidatinnen und Kandidaten im kommenden Jahr noch einmal. 2026 zeigt RTLzwei eine "Allstars"-Staffel.
Deutsche Reality-Promis stellen sich an einem Strand in Thailand unterschiedlichsten Herausforderungen im Kampf um eine Siegprämie in Höhe von 50.000 Euro. An diesem Prinzip des RTLzwei-Formats "Kampf der Realitystars" wird sich wohl auch 2026 nicht viel ändern. Eine Neuerung gibt der Sender aber schon jetzt für die Show bekannt: Im kommenden Jahr wird eine "Allstars"-Ausgabe gezeigt. Die neue Staffel läuft dann unter dem Titel "Kampf der RealityAllstars".