Kandidaten kehren zurück: Kampf der Realitystars startet 2026 in Allstars-Staffel

Dem beliebten "Kampf der Realitystars" stellen sich bereits bekannte Kandidatinnen und Kandidaten im kommenden Jahr noch einmal. 2026 zeigt RTLzwei eine "Allstars"-Staffel.

Deutsche Reality-Promis stellen sich an einem Strand in Thailand unterschiedlichsten Herausforderungen im Kampf um eine Siegprämie in Höhe von 50.000 Euro. An diesem Prinzip des RTLzwei-Formats "Kampf der Realitystars" wird sich wohl auch 2026 nicht viel ändern. Eine Neuerung gibt der Sender aber schon jetzt für die Show bekannt: Im kommenden Jahr wird eine "Allstars"-Ausgabe gezeigt. Die neue Staffel läuft dann unter dem Titel "Kampf der RealityAllstars".

"Für das Format suchen zahlreiche bekannte Persönlichkeiten aus früheren Staffeln den thailändischen Star-Strand erneut auf - mit der klaren Mission, sich erneut dem Spiel um Sendezeit, Sympathie und Siegprämie zu stellen", verkündet der Sender in einer Pressemitteilung. Die Show moderieren soll Arabella Kiesbauer (56).

"Aber das Spiel kennt sie auch"

Für wen genau es erneut nach Thailand geht und wer sich dort der "Stunde der Wahrheit" stellen muss, wird noch nicht mitgeteilt. Kiesbauer freut sich laut der Mitteilung allerdings bereits "riesig auf die Allstars-Staffel! Es ist spannend zu sehen, wie sich die Wiederholungstäter ein zweites Mal schlagen - diesmal kennen sie das Spiel, aber das Spiel kennt sie auch. Das verspricht Reality pur und vor allem: jede Menge Überraschungen!"

"Mit der Allstars-Staffel heben wir die Realityshow auf das nächste Level", kündigt zudem Malte Kruber, Programmdirektor Entertainment bei RTLzwei, an. Auch er verrät noch keine Namen. Zu ehemaligen Kandidatinnen und Kandidaten von "Kampf der Realitystars" gehören zahlreiche bekannte Namen aus dem deutschsprachigen Reality-Kosmos - darunter Sam Dylan, Jürgen Milski, Silvia Wollny, Kader Loth, Alessia Herren, Yeliz Koc und Iris Klein.